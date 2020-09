Hockey : Mettmanner lassen im Spitzenduell Federn

Der Fleck auf der bis dahin blütenweißen Weste ärgert Abteilungsleiter Wolfgang Weiß extrem – am Aufstieg des MTHC wird das Remis wohl nichts mehr ändern.

HC Rot-Weiß Velbert II – Mettmanner THC 2:2 (1:1). Auf dem Weg in die 1. Hockey-Verbandsliga musste der Mettmanner THC im Spitzenspiel beim Tabellenzweiten den ersten Punktverlust in der laufenden Feldhockey-Saison hinnehmen. „Wir haben über weite Strecken die Partie dominiert, hatten aber eine miserable Chancenverwertung“, ärgerte sich Abteilungsleiter Wolfgang Weiß, dass die Herrenmannschaft in Velbert unnötige Punkte liegen ließ. Bei nur noch zwei zu absolvierenden Partien in der Rückrunde sollte den Mettmannern die Meisterschaft jedoch nicht mehr zu nehmen sein.