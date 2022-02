Porträt Philipp Gutt : Hockey-Experte trainiert Frauen-Team des Mettmanner THC

METTMANN Der 36-Jährige ist seit Kindesbeinen dem Traditionsklub in der Kreisstadt verbunden – erst als Spieler und seit 2019 auch als Coach.

Seit Sommer 2019 ist Philipp Gutt Trainer der 1. Hockey-Frauenmannschaft des Mettmanner THC. Bereits vor knapp einem Jahr gelang dem Coach ein toller Erfolg. Im Feldhockey stieg das derzeitige Aushängschild des MTHC in die Oberliga auf. „Es war genau der 27. März 2021. Dieses Datum werde ich wohl nie mehr vergessen, denn es war für mich und den Verein ein ganz wichtiger Aufstieg“, betont der ehrgeizige Cheftrainer. Für die Hockeyabteilung des MTHC, die in früheren Jahren als THC Mettmann eine Menge Erfolge vorzuweisen hatte und in der Region eine feste Größe darstellte, war der Aufstieg des ersten Frauen-Teams eine gewisse Rückkehr zu früheren Glanzzeiten. Dass mit Philipp Gutt ein langjähriges Mitglied, das seit seinem fünften Lebensjahr Hockey für den THC spielt, die Mannschaft zum Titel führte, passt zu diesem Traditionsverein, der 1903 gegründet wurde und neben Hockey auch Tennis anbietet.

Nicht nur auf dem Feld, sondern auch in der Halle zeigt bei den Mettmannerinnen die Kurve nach oben. In der laufenden Hallenrunde mischt das Team von Philipp Gutt an der Spitze der 1. Verbandsliga kräftig mit. „Den Spitzenreiter Schwarz-Weiß Neuss werden wir wohl kaum verdrängen können, dafür sind die Neusserinnen einfach zu stark besetzt. Wenn wir den derzeitigen zweiten Tabellenplatz halten, wäre das eine Menge wert“, sagt Gutt und erläutert, warum die Vizemeisterschaft so interessant ist. „Es wird in der Hallensaison in Zukunft eine 2. Bundesliga geben. Daher kommt es zu vermehrten Aufstiegen in den unteren Klassen. Der Tabellenzweite der 1. Verbandsliga bestreitet daher erstmals ein Relegationsspiel um den Aufstieg in die Oberliga. Diese Chance wollen wir nutzen, denn die notwendige Qualität, um das Relegationsspiel zu gewinnen, haben wir im Kader“, gibt sich Philipp Gutt optimistisch.