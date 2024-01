Attraktiver Vorgeschmack auf die neue Saison Hochsprungmeeting in Wuppertal mit starkem Feld

Christina Honsel vom TV Wattenscheid ist in 2024 das Gesicht des attraktiven Wettkampfs – sie ziert das diesjährige Veranstaltungsplakat. Die Vorjahressiegerin und Meetingrekordhalterin ist aktuelle Deutsche Hallenmeisterin und Achtplatzierte der Weltmeisterschaften 2023 in Budapest und geht erneut in Wuppertal an den Start.