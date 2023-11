Taekwondo ist keine Frage des Alters Sylvia Höhfeld verteidigt Deutschen Meistertitel

Darüberhinaus gaben Höhfeld und Paul bereits viele Trainerstunden und leisteten ehrenamtliche Hilfe bei unzähligen Vereinsveranstaltungen wie Gürtelprüfungen und Vereinsfeste. Paul ist seit 1987 Mitglied im Klub und hilft in allen Bereichen. Für beide Trainer ist es ein liebgewonnener Sport, den sie gerne ausüben und an andere weitergeben. Sie sehen es als schöne Herausforderung an, andere in den Taekwondo-Sport einzuführen und später weiter zu entwickeln und zu fördern. Dabei unterstreicht Höhfeld mit dem DM-Titel und der EM-Nominierung eindrucksvoll, dass auch im Alter über 50 Jahre tolle und sogar internationale Erfolge möglich sind.