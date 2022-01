Leichtathletik : Hildener Winterlaufserie soll positive Reize setzen

Der Bambinilauf ist längst fester Bestandteil der Winterlaufserie. Auch Anna hatte 2020 viel Spaß dabei, sich an frischer Luft zu bewegen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Im vergangenen Jahr fiel die Laufveranstaltung der Hildener AT wegen der Corona-Pandemie aus. 2022 will der Klub jedoch Präsenz zeigen.

Rund 250 Sportler haben sich bis jetzt für die Winterlaufserie der Hildener AT angemeldet. Die zehnte Auflage der beliebten Laufveranstaltung soll am 23. Januar starten, die Lauftage zwei und drei sind für den 6. und 20. Februar geplant. In den vergangenen Jahren gingen bis zu 1000 Läufer pro Veranstaltungstag auf die Strecke, doch coronabedingt ist die Nachfrage aktuell wesentlich geringer. Gleichwohl freuen sich die HAT-Organisatoren auf die Laufserie. „Wir sind sehr zufrieden, alles läuft nach Plan. Wir hatten uns natürlich mehr Teilnehmer erhofft, wollen es aber durchziehenf“, berichtet Matthias Patock. Der Pressesprecher des größten Hildener Vereins betont: „Wir wollen präsent sein und zeigen, dass die Winterlaufserie nicht in Vergessenheit gerät.“ Stand jetzt gilt für die Läufer die 2G-Regel, das heißt nur Geimpfte oder Genesene dürfen starten. Den Nachweis kontrollieren die Helfer aus der HAT-Schwimmabteilung. Ob es weitere Einschränkungen gibt, lässt sich noch nicht absehen.

Welche Strecken gibt es bei der Winterlaufserie? Die Länge der Strecken auf Wegen im Hildener Stadtwald hängt vom Alter ab. Auf der Fünf-Kilometer-Strecke sind 45 Höhenmeter zu überwinden. Für die ganz jungen Teilnehmer im Alter von vier bis neun Jahren gibt es die Bambini-Serie, bei der die Kinder an allen drei Lauftagen jeweils 500 Meter absolvieren. Die Jugend-Serie für Sportler im Alter von 10 bis 17 Jahren umfasst drei Läufe à zwei Kilometer. Bei der Kleinen Serie für Teilnehmer ab 16 Jahren geht es zum Auftakt auf die Fünf-Kilometer-Strecke, danach laufen sie jeweils zehn Kilometer. Die Top-Herausforderung ist die Große Serie für Läufer ab 16 Jahren mit Distanzen von 10 und 15 Kilometern sowie dem abschließendem Halbmarathon.

Info Premiere 2012 machte Läufern Lust auf mehr 2012 ging die Hildener Winterlaufserie erstmals an den Start, 2022 erfährt sie ihre zehnte Auflage. Die Premiere entsprang einer Initiative der Triathlonabteilung der Hildener AT. Weil die meisten Wettkämpfe im Frühjahr und Sommer terminiert sind, wollten die HAT-Triathleten einen neuen Reiz in der Saisonvorbereitung setzen.

Ist es möglich, sich nur für einen der drei Lauftage anzumelden? Ja, das geht. Dann nimmt der Läufer jedoch nicht an der Serienwertung teil. Nur die Serien-Starter werden am Ende besonders geehrt.

Wie erfolgt die Anmeldung, wo gibt es die Startunterlagen? Die Läufer können sich nur online anmelden – der schnellste Weg zum Portal „race result“ führt über die Vereinshomepage www.hildener-at.de. Wichtig: Bei der Anmeldung auf die richtige Angabe der eigenen Adresse achten, da die Startunterlagen per Post verschickt werden. Eine Nachmeldung vor Ort ist übrigens aufgrund der Corona-Bedingungen nicht möglich – der Verein will das Infektionsrisiko für Helfer und Läufer so gering wie möglich halten.

Wie hoch sind die Teilnahmegebühren? Die Startgebühren sind nach Klasse und Alter gestaffelt. Für die Bambini Serie fallen 15 Euro an. Die Jugend-Serie kostet 17 Euro. Erwachsene zahlen für die Kleine Serie 30 Euro, Jugendliche von 16 bis 18 Jahren17 Euro. Der Start bei der Großen Serie kostet Erwachsene 33 Euro, Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren 17 Euro.

Wie sieht es mit der Verpflegung vor Ort aus? Die Möglichkeiten sind coronabedingt begrenzt, denn das Bistro im Vereinsheim des TC Stadtwald Hilden bleibt geschlossen. An allen drei Lauftagen gibt es für die Läufer jedoch im Zielbereich Bananen und Eierwaffeln. Bei den Läufen am 6. und 22. Februar bietet das Organistionsteam der HAT außerdem als Streckenverpflegung Cola, Wasser und Tee an.

Ist Umkleiden und Duschen vor Ort möglich? Auch hier machen die hohen Infektionszahlen Einschränkungen notwendig, deshalb können die Umkleidekabinen und die Duschen nicht genutzt werden. Toiletten und Dixiklos stehen aber wie gewohnt zur Verfügung. Außerdem gibt es eine kleine Garderobe, an der die Teilnehmer kleine Taschen oder Jacken während des Laufs abgeben können. Die HAT-Organisatoren empfehlen jedoch, keine Wertgegenstände zum Lauf mitzubringen.

Wann sind die Startzeiten für die einzelnen Läufe? Coronabedingt verzichtet Veranstalter HAT diesmal auf den klassischen Startschuss, stellt stattdessen für die einzelnen Läufe jeweils ein Startfenster zwischen 15 und 30 Minuten zur Verfügung. Damit wollen die Organisatoren ein dichtgedrängtes Starterfeld vermeiden, in dem die Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Die Startfenster: Bambini-Serie 10 bis 10.15 Uhr, Jugend-Serie 10.20 bis 10.35 Uhr, Kleine Serie 10.40 bis 11.10 Uhr, Große Serie 12 bis 12.30 Uhr.

Dürfen ungeimpfte Kinder und Jugendliche bei der Winterlaufserie starten? Zurzeit ist die 2G-Regelung für Personen ab 16 Jahren Teilnahmevoraussetzung. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gelten gemäß der aktuellen Corona-Schutzverordnung in NRW aufgrund ihrer Schulpflicht als getestet und dürfen daher bei der Winterlaufserie starten.