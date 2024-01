Reportage 12. Hildener Winterlaufserie Die Premiere endet mit Glücksgefühlen

Leistungssportler und ambitionierte Athleten, die sich Jahr für Jahr für die Hildener Winterlaufserie anmelden, haben ihren inneren Schweinehund meist so gut unter Kontrolle, dass die klimatischen Bedingungen an diesen drei Wettkampf-Sonntagen zu Beginn eines jeden Jahres im Hildener Stadtwald für sie in der Regel keine Rolle spielen. Bisher liefen die Sportler bei Wind und Wetter, sowohl bei Regen, als auch bei Sturm und Schnee. Nur zwei Mal in der gesamten Geschichte der Hildener Winterlaufserie, erinnert sich Michael Patock, 2. Vorsitzender der Hildener AT, mussten der Veranstalter Läufe absagen: Vor zehn Jahren wegen Schnee und vor zwei Jahren aufgrund einer Sturmwarnung.