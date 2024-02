12. Hildener Winterlaufserie Mit 76 immer noch flott im Stadtwald unterwegs

Dreimal die Woche geht Ursula Gericke mittlerweile regelmäßig laufen. Für sie gehört es wie selbstverständlich dazu, nach dem sie viele Jahrzehnte lang so gut wie keinen Sport ausübte. In jungen Jahren, erinnert sich die gebürtige Solingerin, war sie im Solinger Leichtathletik-Club. Bei den Bundesjugendspielen war sie stets vorne dabei. Doch dann kamen Beruf und Familie. „Viele Jahre hatte man einfach keine Zeit“, erzählt die lebensfrohe Frau. Mit 45 Jahren aber fasste sie den Entschluss, sich konsequent die Laufschuhe wieder anzuziehen. „Ich habe gemerkt, dass ich damals etwas tun musste, wenn ich mit Beginn der Wechseljahre nicht wie ein Hefekuchen auseinandergehen wollte“, sagt sie. Ursula Gericke schloss sich dem Lauftreff in Gruiten an und legte los.