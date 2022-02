Reportage 10. Hildener Winterlaufserie : Im flotten Tempo geht es über zehn Kilometer

Leon Kriszeleit (450) gewinnt bei den Senioren M30 den Lauf der kleinen Serie vor seinem Kumpel Florian Schmidbauer (451). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Regen und peitschender Wind halten die hart gesottenen Teilnehmer der Hildener Winterlaufserie nicht davon ab, den zweiten Lauf durch den matschigen Stadtwald zu bewältigen. Für Leon Kriszeleit ist es ein gutes Training für den Ironman auf Hawaii.

Von Cristina Segovia Buendía

Nass, grau und kalt erwacht die Welt am Sonntag. Für die Starter bei der 10. Winterlaufserie der Hildener AT wächst der Schweinehund um ein Vielfaches. Sollte man sich das an diesem Morgen antun? Knapp 320 Männer und Frauen, Jungen und Mädchen – 70 weniger als beim Auftakt vor zwei Wochen – entscheiden sich dafür und treten motiviert den Weg in den Hildener Stadtwald an. Die Organisatoren der HAT warten, in Regencapes und Warnwesten gehüllt, bereits auf die Sportler. Die Zugänge zur Startlinie sind voller Menschen, die trabend an einem vorbeilaufen und sich aufwärmen. Bei dieser Kälte scheinen die Kniebeugen noch wichtiger als sonst, die Aktiven gehen besonders weit runter.

Während die Läufer der großen Serie noch entspannt ihren Aufwärmübungen nachkommen, steht um kurz nach 10.30 Uhr ein großes Peloton von Läufern der kleinen Serie schon am Startfeld bereit. Auffällig sind zwei junge Männer, die anders als alle anderen sommerlich gekleidet den Lauf in Angriff nehmen wollen. Es sind Leon Kriszeleit (32) und sein Kompagnon Florian Schmidbauer (29) aus Düsseldorf, die bei wenigen Graden über den Gefrierpunkt in dünnen Leibchen und kurzen Hosen vor sich hin tippeln und auf den Startschuss warten.

Info Der zweite Lauftag auf einen Blick Bambini-Serie mit 20 Läufern zwischen vier und neun Jahren. Strecke: 500 m. Sieger: Tim Beck, 1:42,4; Florian Ben, 1:49,3; Lionel Mutiria, 1:50,9.

Jugend-Serie mit 36 Läufern zwischen zehn und 17 Jahren. Strecke: 2 km. Sieger: Luca Melsa, 6:47,7; Lucian-Elija Unverzagt 6:49,8; Kai Moore, 6:54,7.

Kleine Serie mit 123 Läufern ab 16 Jahren. Strecke: 10 km. Sieger: Leon Kriszeleit, 33:55,6; Florian Schmidbauer, 33:57,9; Simonas Seputis, 36:33,4.

Große Serie mit 144 Läufern ab 16 Jahren. Strecke: 15 km. Sieger: Cayetano Redondo Gallardo, 50:23,2; Andreas Sprott, 52:52,2; Lars Grimm, 53:52,6. Der nächste Lauf steigt am Sonntag, 20. Februar, ab 10 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf der HAT-Homepage.

www.hildener-at.de/hildener-winterlaufserie-2022

Pünktlich um 10.40 Uhr wird die Strecke freigegeben, Kriszeleit und Schmidbauer sprinten los und legen gleich zu Beginn, Hügelchen aufwärts, ein schnelles Tempo vor und verschwinden sodann im Wald. Die Masse setzt sich nach und nach in Bewegung und läuft hinterher.

Für 20 Minuten bleibt das Startfenster geöffnet. Viele Läufer nutzen die verzögerte Startmöglichkeit, um freie Bahn zu haben. Ehe der letzte Sportler jedoch losläuft, biegen Kriszeleit und Schmidbauer bereits in die vorletzte Kurve der Fünf-Kilometer langen Laufstrecke ein, die Startlinie fest im Blick. Knappe 17 Minuten sind seit dem Massenstart vergangen und Kriszeleit läuft ungebremst weiter, eng um die letzte Kurve und tritt dabei mitten in eine matschig-rutschige Pfütze. Die wenigen Zuschauer, die sich bei dem Mistwetter an die Laufstrecke postiert haben, schrecken kurz auf. Doch der 32-Jährige kann das Unglück in letzter Sekunde vermeiden, strauchelt zwar für einen Atemzug, fängt sich dann aber schnell wieder und setzt seinen Lauf unbeeindruckt fort. Die Schaulustigen atmen beruhigt auf. Erst viele Minuten danach ist ein weiterer Läufer zu erkennen, der sich kräftig pustend durch den Lauf beißt und die zweite Runde antritt.

Was sich auf den Laufwegen im Wald abspielt, lässt sich aufgrund der vielen Schlamm- und Matschflecken auf der Kleidung der Läufer nur erahnen. Die Läufer sehen nach der ersten Runde mitgenommen aus. Doch keiner von ihnen gibt auf. Sie laufen einfach weiter.

Knapp 34 Minuten nach dem Startschuss rast Leon Kriszeleit als erster auf die Ziellinie zu, dicht hinter ihm sein Kompagnon Florian Schmidbauer. „Ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Kommt es noch zum Überholmanöver?“, fragt der Moderator. Doch Kriszeleit lässt sich nicht mehr einholen und läuft lachend durch das Ziel. 1,4 Sekunden später löst auch Schmidbauer die Uhr aus und lehnt sich erschöpft über den Zaun. Die beiden Freunde klatschen sich ab. Geschafft.

Mit ihrer Zeit sind die Sportler angesichts der Widrigkeiten zufrieden. „Es war schon ziemlich schlammig und matschig auf der Strecke“, berichtet Kriszeleit, der zum allerersten Mal an der Hildener Winterlaufserie teilnimmt. Vor zwei Wochen lief er noch die große Serie mit, diesmal entschied sich der Triathlet für die kleine Serie – aus praktischen Gründen. „Ich wollte für mein Training zwei schnelle Zehn-Kilometer-Läufe haben.“ Den dritten Lauf in zwei Wochen, verrät der 32-Jährige, werde er nicht mehr antreten. „Da kann ich leider nicht, weil ich mich dann schon im Trainingslager befinde.“ Nach vier erfolgreichen Teilnahmen am härtesten Triathlon der Welt, dem Ironman, will Kriszeleit auch in diesem Jahr wieder auf Hawaii starten.

Dass trotz der Corona-Pandemie endlich wieder kleinere Laufwettkämpfe organisiert werden, finden die Sportler großartig. „Das ist wirklich sehr cool und ein gutes Training. Und die Strecke hier in Hilden ist wirklich sehr abwechslungsreich und anspruchsvoll“, bewertet Schmidbauer die Winterlaufserie. Ob sie im kommenden Jahr das Event der Hildener AT für ihr Training nutzen, lassen sie offen. Kalt war ihnen im Übrigen nicht. „Ich laufe gerne mit luftigeren Sachen. Hat man zu viel an, saugen sich die Klamotten bei diesem Wetter schnell voll“, sagt der Fachmann. Und er muss es schließlich wissen.