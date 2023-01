11. Hildener Winterlaufserie Am Sonntag fällt der erste Startschuss

Die Vorbereitungen für die 11. Auflage Hildener Winterlaufserie gehen in die Schlussphase. „Wir machen die letzten Bestellungen bei unseren Sponsoren Selgros und Haaner Felsenquelle. Heute wollen wir außerdem noch Sägespäne abholen – die sind Gold wert, um die Strecke sicher zu machen, falls es bei der Witterung einige glatte Stellen gibt“, berichtet Mathias Patrock. Der Sportwart von Ausrichter Hildener AT zählt noch mehr Punkte auf: „Ab Donnerstag erfolgt bis zum Samstag die Ausgabe der Startnummern im HATfit. Freitag kommen dann die Dixiklos und es wird alles am Stadtwald vorbereitet.“ Räumlichkeiten des TC Stadtwald nutzt das Organisationsteam der HAT zur Lagerung und an den letzten beiden Lauftagen der Veranstaltung zur Verpflegung.