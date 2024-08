500 Mitglieder feiern am Elbsee Hildener Windsurfing Club ist 50 Jahre alt

So ein Club braucht natürlich auch ein Vereinsgewässer. Weil sich trotz großer Bemühungen des Vorstandes und der Stadt Hilden in näherer Umgebung nichts fand, mussten die Surfer, damals noch Stehsegler genannt, also reisen. Bevorzugtes Ziel waren die Seen von anderen Vereinen in der Umgebung und am Niederrhein. Oder die Aktiven fuhren nach Holland, zum Beispiel ans Iysselmeer. Gleichwohl ging die Suche nach einem geeigneten Gewässer in der Nähe weiter. 1982 entdeckten die Hildener Surfer in Leverkusen-Hitdorf den „Laacher See“ eine ehemalige Kiesgrube – und eröffneten in jenem Jahr an Karfreitag im Schneetreiben die erste Saison auf einem eigenen Gewässer.