15. Hildener Schülertriathlon : Die Lust am Wettkampf bleibt – trotz Corona

Die Lust am Wettkampf bleibt – trotz Corona

Lucie Becker lief am Ende freudestrahlend als Erste ins Ziel. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Rund 100 Kinder und Jugendliche starteten beim Wettkampf der Hildener AT – dem ersten seit Corona und mit fast 40 Prozent weniger Teilnehmern als noch 2019.

Lange hatte die bewegungsfreudigen Teens diesen Moment herbeigesehnt. Endlich wieder Wettkampfstimmung. Als der Countdown langsam rückwärts läuft, die jungen zwölf- bis 13-jährigen Sportlerinnen der Kategorie „Schülerinnen A“ angespannt und konzentriert am Beckenrand stehen, halten auch die aufgeregten Mamas und Papas, Geschwister und Mannschaftskameraden an der Längsseite des Pools den Atem an. Das Startsignal ertönt grell, gefolgt von einem lauten Platschen. Jubel der Zuschauer brandet auf, Motivationsrufe mischen sich mit dem rhythmischen Klappern der luftgefüllten Klatschstangen.