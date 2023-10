Auch der Nachwuchs feiert erste Erfolge Hildener Schachverein startet mit zwei Siegen

Im Regionalliga-Duell gegen Kaarst trat der Hildener Schachverein zum zweiten Mal in Bestbesetzung an. Die Kaarster mussten das zweite Brett freilassen, so dass Christoph Glowatz, der als Letzter kam, bereits als Erster wieder gehen durfte. Nach einer Stunde stand es 1:0 für Hilden. Als Mannschaftsführer Michael Kretzschmar sich das erste Mal alle Stellungen ansah, erwartete er trotz des kampflos gewonnenen Punktes einen spannenden Wettstreit, da sich viele unklare Stellungen ergaben.