Motorsport : Julian Hanses bejubelt Pole und Podest

Hilden/Pau Auf dem Kurs in Pau fühlt sich der Hildener Rennfahrer besonders wohl. Im ersten Lauf der Euroformula Open belegt er den zweiten Platz, im zweiten führt er lange – und scheidet spät nach einer Kollision aus.

Das Rennwochenende im französischen Pau hielt für Julian Hanses Licht und Schatten bereit. Bereits im vergangenen Jahr erwies sich der Stadtkurs als gutes Pflaster für den Hildener Motorsportler – da noch in der Formel 3. Entsprechend groß war die Vorfreude des 21-Jährigen auf den Wettkampf. Diesmal trat Hanses mit dem Team Motopark aus Sachsen-Anhalt in der Euroformula Open an. Nach dem Wettstreit auf dem Circuit Paul Ricard war es der zweite Saisonlauf in Frankreich.

Verfolger Liam Lawson kam allerdings in den letzten fünf Rennminuten immer näher, versuchte schließlich zu attackieren – schob seinem Teamkollegen dabei allerdings in die Bande. In Sekundenbruchteilen war damit Hanses Traum von Sieg geplatzt. „Wir haben das ganze Wochenende hart gearbeitet. Mein Gemüt, als ich dann in den Reifen stand, kann ich gar nicht erklären“, gab der 21-Jährige einen kleinen Einblick in seine Gefühlslage und hob dann das Positive hervor: „Trotzdem habe ich mein Potential gezeigt.“ Am Wochenende will er im Heimrennen auf dem Hockenheimring wieder vorne mitmischen.