Motorsport : Julian Hanses startet im legendären Le Mans

Hilden/Le Mans Der Hildener Nachwuchsrennfahrer freut sich auf den Auftakt der Saison im Porsche Carrera Cup Deutschland. Aktuell fährt der 23-Jährige für das Förch Racing-Team.

Besser als jeder Film ist jedoch das Original, das an diesem Wochenende wieder Motorsportfans auf der ganzen Welt in seinen Bann zieht. Porsche zählt zu den erfolgreichsten Marken in der 100-jährigen Geschiche von Le Mans. Und in einem Porsche ist in diesen Tagen auch der Hildener Julian Hanses wieder unterwegs. Nicht beim Rennklassiker, aber im Rahmenprogramm mit dem Porsche Carrera Cup Deutschland. Die nationale Rennserie startet mit 53 Fahrern in die 31. Saison und trägt einen Lauf über 45 Minuten aus. Zehn weitere Rennen mit dem 485 PS starken Porsche Carrera 911 GT3 Cup folgen in den nächsten Wochen.

Zu den Rookies des Deutschland Cups 2020 zählt Julian Hanses, der im Oktober 2019 im Finale des Porsche Sports Cup auf dem Hockenheimring erstmals sein Können im Porsche unter Beweis stellte, als er nach einem verkorksten Qualifying im Rennen eine beeindruckende Aufholjagd zeigte und in dem stark besetzten Feld am Ende den vierten Platz belegte, dabei Rang drei nur knapp verpasste. Seinerzeit fuhr der Motorsportler für das Team Monkeys und legte mit der Premiere den Grundstein für eine Karriere im Sportwagen. Drei Jahre zuvor stieg Hanses in den Formelsport ein, fuhr in der Formel 4 unter anderem gegen Mick Schumacher, der inzwischen in der Formel 2 auftrumpft. Der Hildener schaffte derweil den Aufstieg in die Formel 3-Europameisterschaft und holte gleich zum Debüt die ersten Punkte. 2019 fuhr er dann in der Euro Formula Open mehrfach aufs Podium. Im zweiten Halbjahr folgte der Wechsel in den Porsche. Die Gründe? „Die Aufstiegschancen in den professionellen Motorsport sind viel realistischer. Gerade bei meiner Körpergröße von 1,92 Metern hatte ich es sehr schwer mit meinem Körpergewicht im Formel-Auto“, erklärt Hanses. Was macht den Reiz aus, in einem Porsche Rennen zu fahren? „Es ist eine einheitliche Rennklasse. Alle haben ähnliche Voraussetzungen und müssen sich beweisen. Am Auto kann man nicht viel ändern und es hat eine ganz andere Charakteristik durch den Heckmotor“, führt der 23-Jährige aus.