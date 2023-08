Hildener Leichtathleten starten bei Deutscher Meisterschaft Aktive der LG Stadtwerke überzeugen beim Masters

In der Staffel übergab Startläufer Thomas Engels (DJK Novesia Neuss) den Stab sicher an Marcus Büning (Leichtathletik Nütterden). Dann übernahm Willy Bexkens an Position drei im Feld und übergab den Staffelstab an Schlussläufer Thomas Hilse, der den Gewinn der Bronzemedaille für das Team HNN perfekt machte.