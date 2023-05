Kanu-Slalom Hildener überzeugen bei Westdeutscher Meisterschaft

Im April nahmen die Hildener Kanuten gleich an drei Wettkämpfen teil. Während die jüngeren Sportler in Bergheim ihr Können unter Beweis stellten, bestritten zwei Sportler aus der Leistungsgruppe in Markleeberg die ersten zwei von vier Qualifikationsrennen für das Nationalteam. Außerdem gingen in Ljubeljana Lena Teunissen und Sören Loos an den Start. Teunissen trat erneut in zwei Kategorien an. Im Kajak-Finale erkämpfte sie sich den zweiten Platz, während sie im Canadier-Einer nur knapp das Podest verpasste.