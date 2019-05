Kanu : Nele Baikowski ist zweifache Westdeutsche Meisterin

Hilden Die Athletin des KC Hilden gewinnt im Kajak-Einer und mit dem Canadier-Team. Florian Beste setzt sich im Canadier-Einer die Krone auf.

Nele Baikowski vom KC Hilden ist jetzt zweifache Westdeutsche Meisterin. Die 15-jährige gewann bei den Wettkämpfen in Lippstadt die Goldmedaille im Kajak-Einer mit großem Abstand auf ihre Konkurrentinnen, dazu triumphierte sie auf der Wildwasserstrecke mit der Canadier-Mannschaft. Die junge Hildenerin hatte sich generell viel vorgenommen für die Titelkämpfe, denn sie ging zusätzlich im Canadier-Einer an den Start und landete hier auf dem dritten Platz. Mit der Kajak-Mannschaft fuhr sie gemeinsam mit zwei Sportlerinnen aus anderen Vereinen ebenfalls auf den dritten Platz. Einen weiteren Meistertitel gewann Florian Beste im Canadier-Einer. In einem stark besetzten Feld setzte sich der Kanute routiniert durch und stand am Ende ganz oben auf dem Treppchen. In der Canadier-Mannschaft mit Tobias und Malte Horn gewann Beste zudem die Silbermedaille.