Wassersport : Kanuten freuen sich 2022 auf eine „echte Saison“

Engagierte Kanuten im KC Hilden (v.l.): Daniel Geheb (15), Jakob Helmbrecht (20) und Julia Geheb (20) haben Spaß an ihrem Sport. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Nach zwei mageren Corona-Jahren rechnen die Sportler des KC Hilden in den nächsten Monaten wieder mit mehr Slalom-Wettkämpfen im Wildwasserkanal.

Für die Kanuten des KC Hilden war 2021 ein Jahr im eingeschränkten Wettkampfmodus, zumal die wenigen Rennen unter Corona-Bedingungen über die Bühne gingen. Im April und Mai konnten nur jene an den Start gehen, die Aussichten hatten, bei einer Europa- oder Weltmeisterschaft mitzufahren. „Für den Nachwuchs war das ein Problem. Für die jüngeren Kanuten begann die Saison erst im Juli. Regional fand nichts statt und die Trainingsmöglichkeiten waren begrenzt“, berichtet Christian Geheb. Der Sportwart des KC Hilden erzählt: „Die Sportler sind sonst mehr mit den Rennabläufen vertraut. Das fehlte vielen natürlich und hat sich dann auch in der Leistung niedergeschlagen.“

Aushängeschild des Klubs ist Amos Uebbing, der sich im vergangenen Jahr erneut für den Nationalkader qualifizierte. Allerdings schaffte er es nicht, bei der Deutschen Meisterschaft einen vorderen Platz zu belegen. Doch die Chancen für eine Leistungssteigerung in 2022 sind groß, denn im Sommer machte er seinen Schulabschluss und legt nun den Fokus ganz aufs Paddeln.

Der Hildener Amos Uebbing fuhr 2020 bei der EM mit. Foto: Philipp Reichenbach

Info Kanusport in Hilden ist mehr als nur Slalom Neu im KC Hilden ist das Stand-Up-Paddling. Initiator ist Markus Ostfeld, der bei der Weltmeisterschaft in Ungarn startete. Dort kam er bei windigem Wetter über die 200-Meter-Strecke nicht über die Vorrunde hinaus. Im iSUP über sieben Kilometer belegte er jedoch den beachtlichen 32. Platz unter 109 Startern und erreichte damit sein Ziel, ins erste Tabellendrittel zu kommen. Der Wanderfahrersport wird im KCH ebenfalls groß geschrieben. In der Jugend (7 bis 17 Jahre) erreichten zwei das Wanderfahrerabzeichen in Gold, sechs das silberne und zwölf das Abzeichen in Bronze. www.kc-hilden.de

„2019 ist Amos in die Spitze reingefahren und war bei der Europameisterschaft dabei. Der Sprung in den Nationalkader hat ihn schon dazu bewegt, es in Augsburg zu versuchen“, erläutert Christian Geheb und fügt hinzu: „Augsburg mit seinem Wildwasserkanal bietet sich da mehr an, ähnlich wie damals für Sören Loos. Die Möglichkeiten in unserer Umgebung sind doch sehr begrenzt. Die Erft und Hohenlimburg sind zu wenig, gerade wenn man in der Leistungsklasse fährt.“ Längst hat Uebbing in Augsburg Fuß gefasst, trainiert dort mit weiteren Mitgliedern der Nationalmannschaft. „Er startet aber weiter für den KC Hilden“, betont der Sportwart.

Vor Ort halten Daniel Geheb und Jakob Helmbrecht sowie Julia Geheb die Ambitionen hoch. Der 15-jährige Geheb brachte als Westdeutscher Vizemeister das Kunststück fertig, bei seinem erst dritten Wettkampf in 2021 Rang sechs bei der Deutschen Junioren-Meisterschaft in München auf der Isar zu holen. Damit schaffte das Kanu-Talent zugleich den Sprung in den NRW-Kader.

Im Herren-Finale der nationalen Titelkämpfe fuhr Magnus Hering im Einer-Kajak immerhin ins Halbfinale, während Jakob Helmbrecht in der Qualifikation ausschied. Dort war auch für Julia Geheb Schluss. Die 20-jährige Medizinstudentin legt ihren Fokus inzwischen mehr auf das Schülertraining, begeistert in den Ferienkursen des Vereins Kinder für den Kanusport und führt sie dann behutsam an den Tanz auf den Wellen heran. Aktuell trainieren 13 Schüler in den Altersklassen A bis C für die neue Saison. Jasper Claus (12 Jahre) und Linus Eckermann (13) gingen 2021 bereits bei den Deutschen Schülermeisterschaften in Schwerte an den Start – für beide ein Höhepunkt in der Corona-Pandemie.

In diesem Jahr soll die Saison Ende April mit den Qualifikationswettkämpfen der Junioren in Markkleeberg und Augsburg richtig Fahrt aufnehmen. Vom 26. bis 29. Mai steigt dann die Europameisterschaft auf der Waag im slowakischen Liptovsky Mikulas. Zu den Höhepunkten zählt zweifelsohne die Weltmeisterschaft in Deutschland, die vom 26. bis 31. Juli in Augsburg über die Bühne geht. Die Deutschen Meisterschaften sind vom 22. bis 25. September auf der Saalach in Lofer geplant.