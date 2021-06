Porsche Carrera Cup Deutschland : Hildener Julian Hanses kämpft in Monza mit der Technik

Hilden Technische Probleme machen dem 23-jährigen Rennfahrer auf dem Kurs im italienischen Monza unerwartet einen Strich durch die Rechnung.

„Nach unserem Rennen auf dem Red Bull Ring war ich sehr zuversichtlich. Das Auto hatte sich dort sehr gut angefühlt und ich war mir sicher, dass wir in Monza den Angriff aufs Podium schaffen können“, erklärte der 23-Jährige. Doch schon im ersten Training kämpfte er mit technischen Problemen und schaffte es nicht, die gemeinsam mit seinem Team zu beheben. Deshalb reichte es in der Startaufstellung nur zu Position 16 – zu wenig, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Wenigstens holte der Porsche-Pilot noch zwei Plätze auf und kam am Ende auf Rang 14.

„Das einzig Gute an diesem Wochenende war, dass wir unser Auto noch besser kennengelernt haben. In der kommenden Woche haben wir einen Test in Zandvoort und bereiten uns dort auf den nächsten Lauf vor“, berichtet Hanses. In den Niederlanden will er vom 9. bis 11. Juli wieder angreifen. „Irgendwann muss in dieser Saison der Knoten platzen“, sagt er und bleibt optimistisch. Die Rennstrecke in Zandvoort liegt direkt an der Nordseeküste und ist dem Hildener gut bekannt.