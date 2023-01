Hildener Rennfahrer holt Rang zwei in Dubai Der 25-jährige Julian Hanses meistert sein 24-Stunden-Debüt

Ein aufregendes Wochenende liegt hinter Julian Hanses. Der Motorsportler bestritt in Dubai sein erstes 24-Stunden-Rennen und mischte mit einem Porsche 911 GT3 Cup 992 aus dem Team QMMF by HRT Thuraya auf den Spitzenplätzen mit. Nach den ersten Stunden führte der 25-Jährige das Klassement an und schloss das Rennen in Dubai am Ende als Zweiter ab.