Motorsport : Julian Hanses gibt sein Porsche-Debüt

In der Euroformula Open belegte Julian Hanses auf dem Red Bull-Ring den zweiten Platz. Foto: Archiv/Fast Media. Foto: Fast Media

Hilden Der Hildener Nachwuchsrennfahrer muss nach der Sommerpause in der Euroforumla Open passen, weil Sponsoren fehlen. Dieses Wochenende macht er auf dem Hockenheimring beim Porsche Sports Cup neue Erfahrungen.

Wenn an diesem Wochenende die Euroformula Open auf die Zielgerade dieser Saison einbiegt, dann ist Julian Hanses auf der Strecke im italienischen Monza nicht mit von der Partie. Schon bei den Renn-Klassikern in Silverstone und Barcelona musste der Hildener passen. „Am Ende sind das finanzielle Gründe“, sagt Björn Niemann von der Agentur Fast Media, die den 22-Jährigen in der Öffentlichkeitsarbeit betreut.

Vor der Sommerpause machte der Nachwuchsrennfahrer in der Euroformula Open im Team Motopark eine starke Entwicklung. In seinem letzten Rennen auf den Red Bull Ring in Österreich hatte er sogar den Sieg vor Augen, holte zum Abschluss immerhin Rang zwei. Ein Erfolg, der Mut machte, nach der Sommerpause weiter anzugreifen. „Das war für ihn geplant“, berichtet Niemann. Dazu kam es dann aber nicht mehr. „Zwei Partner sind abgesprungen, dann steht man im Regen und muss erst einmal abbrechen“, sagt Niemann und ergänzt: „Das kann man leider nicht ändern, die wirtschaftliche Lage ist nicht einfach.“ Das unfreiwillige Saisonende kam für Hanses zur unrechten Zeit. „Die Vereinbarung mit unserem Team galt nur bis zur Sommerpause. Leider haben wir es nicht geschafft, ein weiteres Paket zu schnüren“, erklärt er das vorzeitige Aus.

Info Julian Hanses – von Beruf Rennfahrer Name: Julian Hanses. Geburtstag: 31. August 1997. Wohnort: Hilden. Hobbys: Networking, Sport und Frisbee. Sport: Schwimmen, Fußball, Wakeboard, Fitness, Joggen, Fahrradfahren. Berufsziel: Ausbildung zum professionellen Motorsportler. Motorsport: seit 2007. Motorsportklasse: Formel 3, Euroformula Open, Porsche Sports Cup.

Welche Rolle das Geld im Motorsport spielt, zeigt sich besonders anschaulich in der Formel 1, wenn es um die Verteilung der Cockpits für die nächste Saison geht. „Das beginnt schon im Kart-Sport. Wenn Säulen wegfallen, muss man die Reißleine ziehen“, erläutert Niemann und betont: „Immerhin ist es noch ein Sport.“

Das Thema Motorsport hat Julian Hanses aber keineswegs abgehakt. „Er ist weiter engagiert und arbeitet an einem Alternativprogramm“, berichtet Niemann. Den ersten Schritt ins Neuland macht Hanses an diesem Wochenende. Mit einem Porsche 911 GT3 Cup startet er beim Finale des Porsche Sports Cup Deutschland und legt damit schon den Grundstein für 2020.

Julian Hanses führte den Konvoi auf dem Red Bull-Ring sogar an. Foto: Fast Media