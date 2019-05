Motorsport : Julian Hanses belegt Rang drei auf dem Hockenheimring

Hilden/Hockenheim Der Hildener Rennfahrer findet sich in der Euroformula Open immer besser zurecht. Als nächstes will er im belgischen Spa-Francorchamps überzeugen.

Auf dem Hockenheimring knüpfte der 21-Jährige nahtlos an die starke Vorstellung an, wollte vor heimischem Publikum erneut überzeugen. Erstmals gastierte die Euroformula Open auf dem Kurs in Deutschland, für Hanses war es jedoch kein unbekanntes Terrain. „Die Strecke kenne ich bereits aus den vergangenen Jahren und bin daher sehr zuversichtlich“, lautete seine Einschätzung vor dem Start. Doch der erste Eindruck im freien Training ließ Ernüchterung beim Fahrer des Team Motopark einkehren, denn da lag er ebenso weit hinter seinen eigenen Erwartungen wie im Zeittraining und im ersten Rennen. Beide Male belegte er den sechsten Platz und verpasst damit den Sprung in die Top-Fünf. Doch der junge Hildener gab nicht auf, sondern krempelte die Ärmel hoch. „Wir haben noch einige Ideen und werden bis morgen weiter hart arbeiten“, sagte er.

Die nächste Herausforderung wartet nun in Spa-Francorchamps auf den ambitionierten Hildener. Auf der über sieben Kilometer langen Traditionsstrecke in Belgien will Julian Hanses wieder vorne mitmischen. Zugleich möchte der 21-Jährige seine Position im Gesamtklassement verbessern. Aktuell nimmt er mit 49 Punkten Rang fünf ein, will aber den Abstand auf den Vierten Lukas Donner, der 74 Zähler hat, deutlich verkürzen – und damit nach dem Crash in Pau Versäumtes nachholen. Vier der Top-Fünf im Gesamtklassement sind übrigens Fahrer des Team Motopark – das spricht für eine gute Arbeit des in Sachsen-Anhalt beheimateten Rennstalls.