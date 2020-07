Motorsport : Julian Hanses lernt in Spielberg dazu

Spielberg/Hilden Der Hildener Nachwuchsrennfahrer landet beim zweiten Saisonlauf des Mobil 1 Porsche Super Cups am Ende auf Rang zwölf. In der Qualifikation schafft der Rookie immerhin den Sprung unter die Top-Ten des starken Fahrerfeldes.

Freud und Leid lagen für Julian Hanses damit eng zusammen. „Es ist schade, dass man auf solch eine unnötige Art sein Rennen verliert. Ich wäre heute in der Lage gewesen, nach vorne zu fahren. Am Ende habe ich dann aber zu viel gepusht, wodurch meine Reifen weiter abgebaut haben“, analysierte der Rookie, der abschließend konstatierte: „Auch so habe ich wieder viel gelernt und fühle mich für den Start des deutschen Porsche Carrera Cup in wenigen Wochen bestens gerüstet.“ Zuvor aber tritt der Deutsche noch einmal im Porsche Super Cup an, denn am 2. und 9. August steigen die Saisonläufe in Silverstone. Dann kann Julian Hanses auch wieder die besondere Formel 1-Luft schnuppern, da Weltmeister Lewis Hamilton und Co. an diesen Wochenenden ebenfalls in England am Start sind. Das zweite Rennen steht dann übrigens ganz im Zeichen der Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen der Formel 1.