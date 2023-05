Fußball Hildener Grundschulen kicken um Stadtmeisterschaft

Schon seit Wochen bereiten sich die Teams der Hildener Grundschulen auf die Fußball-Stadtmeisterschaft vor. Auch in diesem Jahr gehen die Turniere für Jungen und Mädchen auf dem Kunstrasenplatz am Bandsbusch über die Bühne. Vor allem bei den Jungen ist die Resonanz groß. Acht Mannschaften nehmen am Samstag ab 9 Uhr den Wettstreit in zwei Gruppen auf. Die Astrid-Lindgren-Schule, die Grundschule am Elbsee, der Grundschulverbund Kalstert und die Wilhelm-Busch-Schule gehen in der Gruppe an den Start. In der Gruppe B kämpfen der Grundschulverbund Beethovenstraße, die Freie Christliche Schule, der Grundschulverbund Schulstraße und die Wilhelm-Hüls-Schule um den Einzug ins Halbfinale. Die Endrunde mit den Platzierungsspielen beginnt um 13.30 Uhr. Alle Spiele laufen jeweils über 15 Minuten.