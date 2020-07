Vereine : Hildener Fußballer haben Fragen an die Politik

Hilden Zwei Monate vor der Kommunalwahl erwarten der VfB 03 und der FSV Mädchenpower klare Antworten in fünf Themenbereichen, die für die Sportler relevant sind.

„Wahlprüfsteine sind in anderen Kommunen bereits etabliert. Wir wollen, dass unsere Interessen von der Hildener Politik wahrgenommen werden und uns eine Meinung bilden, welche Partei und welcher Bürgermeister-Kandidat unsere Interessen in Zukunft am besten vertreten wird“, erklärt Kulesza. Der VfB-Vorsitzende sieht im Bereich des Sports dringenden Handlungsbedarf. „Es muss im Bereich der Infrastruktur ein Konzept her, damit die Stadt konkurrenzfähig bleibt“, betont er.