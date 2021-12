Leichtathletik : Hildener AT plant eine 2G-Winterlaufserie

Hilden Die Online-Anmeldung für die Veranstaltung der HAT ist geöffnet. Schon 149 Läufer aller Altersklassen haben ihre Teilnahme bis jetzt bekundet. Nachmeldungen vor Ort sind coronabedingt in diesem Jahr nicht möglich.

2020 hatten die Organisatoren der Hildener AT Glück: Als die Corona-Pandemie im März das Leben in Deutschland lahmlegte, war die Winterlaufserie der Hildener AT längst beendet. Andere Laufveranstaltungen im Kreis Mettmann mussten hingegen ausfallen. Ein Jahr später zollte dann auch die HAT der Hartnäckigkeit des Coronavirus Tribut, legte die Pläne für die Serie wieder in die Schublade. Anfang 2022 soll es aber endlich mit der zehnten Auflage klappen. Allerdings als 2G‑Veranstaltung, will heißen: Nur Geimpfte und Genesene können am Wettkampf teilnehmen. Die beliebte Laufserie startet am 23. Januar, am 6. und 22. Februar folgen die Lauftage zwei und drei.