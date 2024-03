Angebote in den Osterferien HAT bietet Kindern Sport in den Ferien

Die Hildener AT hat in den Osterferien Sportangebote für Kinder: Handball, Tanzen oder Turnen – der Spaß steht bei den vielfältigen Angeboten an erster Stelle. Kinder ab vier Jahren haben in den Osterferien die Möglichkeit, die Hildener AT und neue Sportarten kennenzulernen oder die eigenen Kenntnisse zu erweitern. Denn alle Angebote sind sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet.