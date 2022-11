Volleyball, Regionalliga : Hildener AT beweist Comeback-Qualitäten

Hildener AT beweist Comeback-Qualitäten

Die Aufschlagserie von Annika Hollstein (am Ball) war entscheidend für die HAT-Volleyballerinnen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Das Hinspiel hatten die Regionalliga-Volleyballerinnen der Hildener AT gegen Gladbeck 0:3 verloren, nun liegen sie 0:2 zurück und siegen 3:2. Trainer Rainer Knietzsch sieht darin die Bestätigung der Weiterentwicklung.

Die Unterschiede sind sehr auffällig. Nachdem die Regionalliga-Volleyballerinnen der Hildener AT (HAT) alle Spiele der Hinserie verloren hatten, gelangen in der Rückrunde beim TuS Herten (3:1) und gegen den TV Hörde II (3:0) die ersten Erfolge. Nach einem 0:2-Rückstand feierten die Hildenerinnen nun beim TV Gladbeck ein großes Happy End – 3:2 (20:25, 21:25, 25:20, 25:22, 15:2). „Mit seiner starken Mannschaft konnte uns Gladbeck noch mit 3:0 in der Hinrunde schlagen. Jetzt haben wir unsere Weiterentwicklung unter Beweis gestellt“, stellte HAT-Coach Rainer Knietzsch fest.