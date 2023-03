Frauen-Volleyball – Regionalliga HAT: Abstieg – aber der Teamgeist stimmt

Aufsteiger Hildener AT schafft es trotz einer starken Entwicklung nicht, den Verbleib in der Regionalliga zu realisieren. In ihrer letzten Partie tritt die Mannschaft von Rainer Knietzsch beim Tabellenzweiten der Abstiegsrunde an.

11.03.2023, 10:00 Uhr

Im letzten Heimspiel trotzten die Hildenerinnen dem VV Schwerte zumindest einen Satz ab. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Birgit Sicker

Hildener AT – VV Schwerte (Frauen). 1:3 (15:25, 25:22, 22:25, 17:25). Zwar ist noch ein Spieltag in der Abstiegsrunde zu absolvieren, doch schon jetzt ist für die HAT-Volleyballerinnen das Abenteuer Regionalliga beendet. „Von der Moral sind wir gut aufgestellt, die stimmt, aber man merkt, dass die Spielerinnen durch sind“, bringt Rainer Knietzsch die Lage auf den Punkt. Denn auch im letzten Heimspiel dieser Saison hatte der Hildenr Trainer Aufstellungssorgen. „Wir sind von Krankheit durchzogen und gebeutelt“, berichtet er und ergänzt: „Diesmal hatten wir zwei kranke Mitten und nur eine Zuspielerin – das war nicht so einfach.“ So erwies sich die Aufgabe gegen den Tabellennachbarn Schwerte als unlösbar.