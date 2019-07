Sportabzeichen : Hildener absolviert die meisten Sportabzeichen

Kreis Mettmann Walter Hölzel hat zum 55. Mal das Deutsche Sportabzeichen abgelegt. Monheimer Schule wird Landessieger.

Unter der Schulen zeigten sich drei Bildungseinrichtungen des Kreises besonders erfolgreich: Das Otto-Hahn-Gymnasium in Monheim beispielsweise sahnte mit 800 teilgenommenen Schülern, was einer Quote von nahezu 70 Prozent entspricht, den Titel als Landessieger in der Kategorie der weiterführenden Schulen ab. Die Grundschule Herrenhauser Straße aus Mettmann belegte in der Kategorie der Grundschulen und mit einer Teilnehmerquote von nahezu 99 Prozent den landesweit zweiten Platz. Die Grundschule Parkstraße aus Wülfrath hingegen, die mit 250 Schülern und einer Quote von fast 89 Prozent das Sportabzeichen absolvierte, erreichte im Landesvergleich den sechsten Platz unter den eifrigsten Grundschulen.