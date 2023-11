Absurfen am Elbsee Hildener Windsurfer beenden eine Top-Saison

Jetzt blicken die Windsurfer auf eine schöne und sportlich erfolgreiche Saison zurück. Windsurfen, Stand-up-Paddeln und Katamaransegeln machten viel Freude und in der Windsurfschule am Laacher See in Hitdorf, dem zweiten Standbein des Klubs, machten viele junge Sportler den Windsurfschein. Am Elbsee erlernten Aktive das Stand-up-Paddeln. Sportliche Erfolge erreichte der HWC mit der Teilnahme am härtesten Langstreckenrennen der Welt in Südfrankreich. Aber auch die Vereinsfahrt nach Workum am Iysselmeer in den Niederlanden war wieder sehr beliebt. Mittwochs trafen sich die Mitglieder zum gemütlichen Zusammensein im Klubhaus und genossen Sonnenuntergänge am Elbsee.