Hildener Stadtmeisterschaft Vorfreude aufs Futsal-Hallenmasters ist groß

Nach einer zweijährigen Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie steigt am 15. Januar das 5. Hildener Futsal-Hallenmasters. Das kollektive Aufatmen bei den Hildener Vereinsvertretern war förmlich spürbar, als sie sich zur Auslosung im Mehrzweckraum der Stadtwerke-Arena versammelten. Dabei gab es diesmal eine Premiere, denn Veranstalter ist erstmals die neu geschaffene und für den Sport verantwortliche Hildener Beteiligungsgesellschaft mbH. Geschäftsführer Hans-Ullrich Schneider, der auch die Geschicke der Hildener Stadtwerke lenkt, betrat bei der traditionellen öffentlichen Auslosung Neuland. Zwar ist er dem Sport in Hilden schon lange verbunden, steht aber nun in ganz anderer Verantwortung. In seiner Begrüßung stellte er kurz und bündig fest: „Es ist eine tolle Sache, dass wir so ein Turnier unterstützen dürfen. Schön, dass es nach zwei Jahren Pause wieder stattfindet.“ Ausrichter ist diesmal der AC Italia Hilden, dem Schneider für sein Engagement dankte: „Die Vereine müssen diese Veranstaltung tragen.“ Und dann unterstrich er noch einmal: „Ich freue mich einfach, dass wir das Turnier unterstützen dürfen.“