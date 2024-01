6. Hildener Futsal-Masters VfB 03-Reserve ist neuer Hildener Stadtmeister

Erst zum zweiten Mal in der Historie des Hildener Masters richtete der FC Türkspor den Prestige-Wettkampf aus. Die Premiere gab es 2016 bei der 20. Auflage, die zugleich den Abschluss der traditionellen Hallenfußball-Variante bildete. Nun also agierte der FC erneut als Ausrichter und profitierte dabei von den seinerzeit gemachten Erfahrungen. „Zur Mittagszeit waren alle Sitzplätze in der Halle belegt“, freut sich Halil Bulut. Der Türkspor-Vorsitzende blickt angesichts der Zuschauerresonanz zufrieden drein. „Wir haben von vielen Besuchern viel Lob und Anerkennung bekommen“, berichtet er und strahlt übers ganze Gesicht. So kam die „Essensmeile“ ebenso gut bei den Gästen an wie der Auftritt des Nachwuchses vom Shotokan Karate Verein Satori Hilden in der halbstündigen Turnierpause zwischen 14 und 14.30 Uhr.