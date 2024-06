Porträt Nalini Finnendahl Die natürliche Leichtigkeit des Tanzens

Dass Nalini die geborene Tänzerin ist, merkten ihre Eltern bereits bei einer Reise nach New York zur Weihnachtszeit. Dort besuchten sie einen Auftritt der berühmten Tanztruppe „The Rockettes“. „Wir wollten uns das eigentlich nur mal ansehen“, erzählt Mutter Sita Jenny Finnendahl. Damals war Nalini gerade mal zwei Jahre alt. Als die sonst so ruhige Nalini die Tänzer auf der Bühne sah, verwandelte sich das Kind schlagartig. „Sie stand auf, ging in die Mitte, wo die Leute saßen und begann damit, die Tänzer nachzumachen.“