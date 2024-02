Vereine haben jetzt konkrete Zahlen für 2023 Hildener Sportstättengebühr wirft Fragen auf

Viele Jahre blickten die Menschen in den Nachbarstädten fast etwas neidisch auf Hilden, das sich den Ruf als „Sportstadt“ hart erarbeitet hatte. Doch längst hat der selbst gewählte Titel Kratzer bekommen. Einen richtigen Katschen gab es in 2022, als die Politik in Hilden die Einführung von Nutzungsgebühren beschloss. Eine Neuerung, die einher ging mit der Installierung der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft, kurz SHB genannt. Eine Idee, die in der Ära der Finanzdezernentin Anja Franke entstand. Franke wollte den Konzern „Stadt Hilden“ neu aufstellen und damit wirtschaftlicher machen. Damit einher ging die Ausgliederung der städtischen Sportstätten und des Hildener Sportbüros in die SHB – und zugleich die Einführung einheitlicher Nutzungsentgelte für die Sportanlagen.