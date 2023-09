Ein Breitensport-Test, der eine Herausforderung ist Sportabzeichenabnahme ist im Endspurt

Das sonnige Wetter macht weiter Lust auf Bewegung im Freien. Auch für die Sportabzeichenabnahme in Hilden geht es jetzt in den Schlussspurt. Am Freitag stehen auf der Anlage am Bandbsuch ein letztes Mal von 18 bis 20 Uhr die Prüfer des Stadtsporverbandes Hilden parat, um noch letzte leichtathletische Disziplinen abzunehmen. Für viele ist das Sportabzeichen eine gute Gelegenheit, sportliche Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen und sich mit Gleichgesinnten zu messen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich – Interessierte schauen einfach in bequemer Sportkleidung vorbei, um sich der sportlichen Herausforderung zu stellen.