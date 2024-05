Neuer Wagen, bekannte Rennstrecken Julian Hanses startet in die Saison

„Ich freue mich darauf, dass es endlich los geht”, sagte Hanses vor der Abreise nach Oschersleben mit strahlenden Augen. Für den Rennfahrer beginnt die zweite Saison als GTC-Förderpilot. Im Herbst 2022 setzte er sich bei einem Auswahlverfahren durch und ist seither Teil des zweijährigen Programms. Bereits in 2023 erfüllte der Hildener die Erwartungen, als er in beiden Championaten des GTC Race den Titel holte. Jetzt heißt sein Ziel Titelverteidigung – allerdings unter neuen Bedingungen. Denn in diesem Jahr tritt der Förderpilot in einem Mercedes-AMG GT3 von Schnitzelalm Racing an. „Ich bin bisher nur im GT4 mit einem Mercedes gefahren und freue mich auf die neue Aufgabe. Das Team hat eine große Erfahrung und der AMG-GT3 hat schon oft seine Konkurrenzfähigkeit bewiesen”, erklärte der 26-jährige vor dem Auftakt.