Hier muss auch der Bürgermeister ran Hildens „Mrs Sportabzeichen“ Helga Schmidt-Schlegel hört auf

Mehr als 150 Sportler legten im letzten Jahr in Hilden das Sportabzeichen ab. Die feierliche Übergabe der Urkunden in der Aula des Helmholtz-Gymnasiums eröffnete Claus Pommer. Hildens Bürgermeister hatte dabei aber nicht nur die Aktiven im Blick, sondern auch Helga Schmidt-Schlegel, die in den vergangenen Jahren als Beauftragte des Stadtsportverbandes Hilden für die Organisation der Prüftermine und mehr zuständig war und immer wieder versuchte, die Menschen in der Itterstadt fürs Sportabzeichen zu begeistern. „Sie haben nie eine Ausrede akzeptiert, das habe ich am eigenen Leib erfahren müssen“, stellte Hildens Bürgermeister verschmitzt lächelnd fest. Schmidt-Schlegel legte ihr Amt anlässlich der Verleihung aus persönlichen Gründen nieder. Ihre Nachfolgerin ist Sabine Heinzler, die als erste Aufgabe die Überreichung der Urkunden für 2023 meisterte.