Reportage: „Lott jonn“ – rund 200 Kinder sind dabei Mini-Sportabzeichen bewegt die Kleinsten

An diesem Mittwochvormittag ist die Sportanlage am Bandsbusch vollkommen in Kinderhand. In Zusammenarbeit mit dem Kreisgesundheitsamt organisierte der Hildener Stadtsportverband hier die Mini-Sportabzeichen. Alle Kindergärten Hildens nahmen an dieser Aktion teil. „Wir bringen heute über 200 Kinder in Bewegung“, freut sich Harry Noubours, Vorsitzender des Stadtsportverbandes.