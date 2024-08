GTC Race geht in die nächste Runde Julian Hanses greift auf dem Hockenheimring wieder an

Jetzt will der GTC-Race-Förderpilot im dritten von insgesamt fünf Rennen wieder eine überzeugende Vorstellung liefern und im Titelkampf verlorenen Boden gutmachen. Denn in der Einzelwertung im GT3-Spring belegt er aktuell mit 25 Punkten lediglich Rang fünf. In der Teamwertung behauptet Hanses gemeinsam mit seinem Partner Härtling den zweiten Platz. in der GT 60-Wertung belegen die beiden Fahrer von Schnitzelalm Racing die Plätze eins und zwei.