Motorsport Julian Hanses glänzt in Dubai beim 24-Stunden-Rennen

Seit 2006 steigt dort der 24-Stunden-Lauf auf dem 5377 Meter langen Kurs. Für Hanses ein Wettkampf mit besonderem Flair. „Dabei werden Fahrer, Mechaniker und die Technik bis auf das Äußerste gefordert“, sagt der 26-jährige, der erneut für das Team QMMF by HRT Performance an den Start ging. Im Rennverlauf arbeitete sich das Team mit dem Porsche 992 GT3 Cup an die Spitze und kämpfte um den Gesamtsieg in der Porsche 992-Wertung. Doch einsetzender Regen brachte die Strategie etwas durcheinander.