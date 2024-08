Im GTC Race ist die Hälfte der Saison vorbei Julian Hanses bejubelt Doppelsieg

War das Rennen zuvor auf dem Nürburgring noch ein Rückschlag für Julian Hanses, der dort wertvolle Punkte liegen ließ, so konnte der GTC-Förderpilot diesmal wieder jubeln. Auch auf der Strecke in Hockenheim kennt sich der Hildener gut aus. Der 26-Jährige bestritt dort schon zahlreiche Wettkämpfe. Seine Konkurrenzfähigkeit unterstrich Hanses bereits in den freien Trainings. Daran änderte sich auch im Qualifying nichts, denn der Titelverteidiger holte sowohl für das GT 60-Rennen als auch den GT Sprint die Pole-Position und war anschließend bester Laune. „Wow, besser hätte es aktuell nicht laufen können”, kommentierte er den Erfolg.