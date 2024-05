Der Ehrgeiz ist bei allen Kindern groß Hildener Grundschüler kicken um den Titel

Die Fußball-Turniere für Hildener Grundschulen haben an Attraktivität nichts verloren. Auch in diesem Jahr war das Gewimmel auf der Bezirkssportanlage groß. Rund 300 Kinder kämpften auf dem Kunstrasen um Siege und Punkte. Dabei teilten die Organisatoren um Maik Bailer das Feld diesmal in zwei Spielflächen auf, so dass zwei Begegnungen parallel über die Bühne gingen. Dadurch war mehr Bewegung im Spiel. Das galt aber nicht nur für die acht Jungenmannschaften, sondern vor allem für die fünf Mädchen-Teams, die am Start waren und mit ihren Partien in den Spielplan der Jungen eingebettet waren.