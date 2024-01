Porträt Dennis Waldinger „Die Fortuna ist für mich alles“

Zusätzliche Energie zieht das Fortuna-Urgestein aus dem aktuellen Erfolg mit seiner Mannschaft. Obwohl kurz vor Saisonbeginn drei Leistungsträger an die Konkurrenz aus Leverkusen und Mönchengladbach abgegeben werden mussten, mischt Fortunas U15 in dieser Spielzeit die „Großen“ auf. Dass sein Team in der C-Junioren Regionalliga als noch ungeschlagener Tabellenführer überwintert, hat sich auch über die Stadtgrenzen hinaus herumgesprochen. „Die Wahrnehmung ist nun schon noch einmal eine andere. Ich freue mich für die Jungs. aber natürlich auch für den Verein“, betont Waldinger. In Anbetracht seiner Vielseitigkeit stellt sich automatisch die Frage, welchen beruflichen Schwerpunkt Dennis Waldinger in Zukunft setzen möchte. Auch er selbst hat sich darüber in der Vergangenheit schon des Öfteren Gedanken gemacht. Inzwischen scheint der Weg etwas klarer skizziert zu sein. „Ich weiß, dass ich auf dem Fußballplatz stehen muss. Eine reine Bürotätigkeit wäre einfach nichts für mich“, erklärt Waldinger.