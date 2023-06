Porträt Fußballfan und -förderer Werner Buddenberg feiert seinen 80sten

Werner Buddenberg ist ein Fußball-Fan durch und durch. Daran hat sich über viele Jahrzehnte hinweg nichts geändert. Pfingstsonntag freute er sich am Betzenberg gemeinsam mit vielen anderen Fans über den 3:0-Sieg seiner Fortuna sowie Rang vier in der Abschlusstabelle der 2. Bundesliga. „Das ist gut für die Auszahlung der Fernsehgelder“, stellt er schmunzelnd fest. Vergangenen Sonntag drehte er dann auf der Anlage an der Hoffeldstraße seine Runden um den Kunstrasenplatz und schaute dabei der letzten Oberliga-Begegnung des VfB 03 in dieser Saison zu. Es war eine flotte und torreiche Partie, die ihm ebenfalls gefallen haben dürfte.