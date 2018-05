Lokalsport: Hilden feiert 50. Hispo

Hilden Die Sportwoche hat in Hilden eine lange Tradition. Zum Jubiläum gibt es einen vielseitigen Familientag, der zum Sport ohne Grenzen einlädt.

Ingmar Gettmann ist ein Organisationstalent. Das ist auch den Verantwortlichen des Stadtsportverbandes bekannt - immerhin leitete Gettmann mehrere Jahre die Geschäftsstelle des SSV. Inzwischen arbeitet er als Breitensportreferent für den Sportbund Rhein-Kreis Neuss. Seiner Heimatstadt ist Gettmann jedoch weiterhin eng verbunden und deshalb zögerte er keinen Moment, als der Stadtsportverband wegen der Organisation der 50. Hispo anfragte. Mitte März stürzte er sich in die Vorbereitungen - und das Ergebnis kann sich blicken lassen. Denn die Jubiläumsveranstaltung der Hildener Sportwoche soll eine runde Sache werden. "Wir wollen das professionell und groß aufziehen", berichtet Gettmann. "Bislang sieht das sehr gut aus", zeigt er sich mit der Vorbereitung zufrieden. Immerhin beteiligen sich allein 17 der 49 Klubs im SSV an dem Großereignis - eine beachtliche Quote, zumal viele Abteilung in den Mehrspartenvereinen mit eigenen Aktionen und Ständen dabei sind. Dazu kommen noch etliche kommerzielle Anbieter. Allen gemein ist: Sie wollen das Gelände am Holterhöfchen in eine riesige Sportlandschaft verwandeln.