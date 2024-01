Läufer starten ins neue Jahr Endlich kaltes Wetter für die Winterlaufserie

In der Hochzeit der Corona-Pandemie konnten die Läufer in der Region ihre Runden oftmals nur alleine drehen. Längst aber hat sich die Lage normalisiert. Das gilt auch für die Hildener Winterlaufserie. In 2022 zählten die Organisatoren 571 Teilnehmer. Ein Jahr später meldeten bereits 872 Sportler für den dreiteiligen Wettkampf, den die Hildener AT jetzt zum zwölften Mal ausrichtet. Und vielleicht finden kurz nach der ruhigen Weihnachtszeit noch ein paar Läufer mehr den Weg in den Hildener Stadtwald.