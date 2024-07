Tennisfans können sich auf hochklassige Partien freuen Ende Juli ist der Meldeschluss für den Seniors-Cup

In diesem Jahr organisiert der TC Stadtwald Hilden bereits die 18. Auflage des Seniors-Cup. Das Ranglistenturnier ist eingebettet in die Dunlop Senior Tour. Neun Konkurrenzen von den Herren 40 bis zu den Herren 60 sowie von den Damen 40 bis zu den Damen 70 sind ausgeschrieben. Maximal 240 Aktive können vom 4. bis zum 11. August auf der Anlage an der Elberfelder Straße 179 starten. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Mitgliedschaft in einem Verein des Deutschen Tennisbundes. Online-Anmeldeschluss ist am 31. Juli um Mitternacht. Das Nenngeld beträgt 52 Euro – das DTB-Teilnehmergeld ist darin nicht enthalten. Die Auslosung der einzelnen Wettbewerbe ist für den 2. August, 12 Uhr angesetzt. Spätestens bis um 18 Uhr an diesem Tag soll dann auch die Veröffentlichung der Spielpläne erfolgen. Die Partien gehen übrigens über zwei Gewinnsätze, die Entscheidung fällt gegebenfalls im Matchtiebreak.