Kinder freuen sich aufs Schwimmen, Radfahren und Laufen Die 17. Auflage des Schülertriathlons steigt

Für die Triathlon-Abteilung der Hildener AT steht an diesem Wochenende noch einmal ein Großkampftag an. Der Klub organisiert die 17. Auflage des Schülertriathlons, der im Laufe der vergangenen Jahre auch viele Aktive aus der weiteren Umgebung nach Hilden zog. Rekordzahlen von 200 Teilnehmern wie noch vor Corona erreicht die Veranstaltung zur Zeit nicht mehr. Das ist auch eine Folge der Pandemie, die die Sportler in vielen Bereichen ausbremste. Seither gibt es auch den Rheinland-Cup nicht mehr, der zeitgleich mit dem Schülertriathlon in Hilden über die Bühne ging. Ob der Cup wieder neu aufgelegt wird, steht in den Sternen.