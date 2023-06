Windsurfen – Langstrecke Défi-Wind treibt Hildener Surfer zur Höchstleistung

1419 Windsurfer traten zum Wettkampf an. Das Besondere: Alle starteten gleichzeitig – für die Zuschauer ein tolles Spektakel. Der Kurs ist zehn Kilometer lang und muss zweimal umrundet werden. Die Surfer absolvieren also vier Mal zehn Kilometer und das jeweils an drei Tagen – ingesamt bewältigen sie damit eine Strecke von 160 Kilometern. Die drei besten Fahrten kommen in die Wertung. Den Sieg trug am Ende der mehrfache Weltmeister Nicolas Goyard (Frankreich.) davon.